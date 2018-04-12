12 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан собираются налаживать промышленную кооперацию, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Исламабаде.

Этот вопрос обсудил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович 12 апреля на встрече с федеральным министром промышленности и производств Пакистана Ханом Жатоем. Стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в промышленной сфере. В качестве позитивного момента взаимодействия отмечен рост поставок в Пакистан белорусских тракторов в 2017 году, частей и принадлежностей для тракторов.

Обсуждены меры по дальнейшей активизации двустороннего взаимодействия в промышленной сфере. Достигнута договоренность об изучении вариантов сотрудничества белорусских профильных предприятий с пакистанскими производителями хирургических инструментов путем создания на территории Беларуси совместных предприятий и сбыта продукции на европейском и евразийском рынках.

Белорусский посол пригласил Хана Жатоя принять участие в международной специализированной выставке технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром", которая состоится в Минске 29 мая-1 июня.-0-