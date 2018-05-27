Беларусь и Россия готовятся к заседанию Высшего госсовета СГ - Матюшевский

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к заседанию Высшего госсовета Союзного государства стала одной из тем на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского с первым вице-премьером - министром финансов России Антоном Силуановым в ходе ХXII Петербургского международного экономического форума. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Василий Матюшевский, сообщает БЕЛТА.

"В ближайшее время нам следует провести перед союзным Совмином и Высшим госсоветом СГ заседание так называемой Группы высокого уровня, где, как правило, мы отрабатываем все принципиальные вопросы", - пояснил Василий Матюшевский.

По его словам, на встрече с российским коллегой также обсуждался вопрос евразийской интеграции, связанный с темой прослеживаемости и маркировки товаров, а также взаимодействие Беларуси с Евразийским фондом стабилизации и развития в рамках кредитной программы.

Как сообщалось, ЕФСР должен перечислить Беларуси $2 млрд в 2016-2018 годах. Средства планируется предоставить семью траншами, пятый транш в $200 млн поступил в бюджет Беларуси 25 октября 2017 года. Беларусь рассчитывала получить шестой транш до конца весны.-0-