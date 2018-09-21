Беларусь и Россия планируют создать интеллектуальную платформу по контролю за международными посылками

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют создать интеллектуальную платформу по контролю за международными почтовыми отправлениями, сообщил журналистам руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства. "Мы договорились с Государственным таможенным комитетом Беларуси по двум принципиальным программам. Первая программа посвящена созданию интеллектуальной платформы для контроля снимков инспекционно-досмотровых комплексов. Предполагается, что эти снимки будут помещаться в цифровую среду, дополнительно обрабатываться, будут выявляться возможные вложения, которые не зафиксированы в электронных таможенных декларациях, и приниматься соответствующие меры. Планируется и вторая интеллектуальная платформа - по контролю за международными почтовыми отправлениями. Этот поток за последние годы существенным образом вырос, нужны иные подходы. Мы в дальнейшем будем создавать систему, которая позволит нам надежно контролировать товарный поток интернет-торговли и с точки зрения взимания необходимых платежей, и с точки зрения предотвращения ввоза запрещенных предметов. Кроме того, наши белорусские коллеги начинают активно работать на площадке Всемирной таможенной организации, и мы договорились о совместных действиях в рабочих группах этой организации", - сказал Владимир Булавин.

Также в Минске прошло заседание объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза. "Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу с 1 января 2018 года. Бизнес-сообщество принимало активное участие в подготовке кодекса. Во всех странах ЕАЭС будут приняты новые законы о таможенном регулировании. Основные новеллы связаны с формированием цифровой среды, которая позволяет бизнесу просто, удобно и быстро оформлять декларации, а таможенным органам - эффективно заниматься вопросами экономической безопасности. Это стратегическое направление должно найти отражение в дальнейшей работе объединенной коллегии", - подчеркнул руководитель Федеральной таможенной службы России.-0-