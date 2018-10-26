26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжают переговоры о цене на газ после 2019 года и до формирования общего рынка газа в ЕАЭС с 1 января 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переговоры ведутся. С учетом достигнутых договоренностей необходимо до 1 июля 2019 года подготовить соответствующий проект международного договора о внесении изменений в ценовое соглашение, которое должно предусматривать подходы по формированию цены на газ с 1 января 2020 года до создания общего рынка газа", - сказал министр.

По его словам, создана соответствующая рабочая группа на уровне министерств энергетики Беларуси и России. Эта группа продолжает работу и до 1 января 2019 года должна подготовить соответствующие предложения. Конкретные возможные ценовые параметры на газ министр не озвучил. "Пока это предмет обсуждения", - заявил он.

Что касается общего рынка газа в ЕАЭС, который должен заработать с 1 января 2025 года, переговоры на этот счет также продолжаются. "Практически подготовлен проект программы по формированию рынка газа. Остался один вопрос - подходы по формированию тарифов на транспортировку газа. Это процесс переговоров", - сказал Виктор Каранкевич.

"Подходы по формированию рынка газа определены. Сейчас работают и соответствующие комитеты, подкомитеты по формулированию необходимых документов. Ведется работа в соответствии с графиком по созданию рынка газа с 1 января 2025 года", - добавил министр.-0-