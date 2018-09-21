21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продолжат работу по интеграции систем прослеживаемости сельхозпродукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и Россельхознадзор провели совещание 19-20 сентября в Смоленске. "Обсуждались вопросы интеграции белорусской и российской систем прослеживаемости сельхозпродукции. Работа будет продолжаться, намечены дальнейшие шаги по интеграции белорусской информационной системы "AITS-прослеживаемость" и российской "ВетИС", - сказали в Минсельхозпроде.
Также на совещании обсуждались поставки белорусской молочной продукции в Россию. Стороны подписали протокол с мероприятиями по реализации достигнутых договоренностей.
По итогам переговоров Россельхознадзор принял решение об отмене с 21 сентября введенных ранее временных ограничений на поставки в Россию сыра, масла, творога, цельномолочной продукции (за исключением сухой молочной продукции и той, что перевозится наливом, в том числе в потребительской таре объемом более 2,5 л) ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".-0-
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