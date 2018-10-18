18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия отмечают развитие торгового оборота. Эта тема обсуждалась на рабочей встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Сербии в Беларуси Велько Ковачевичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Стороны обсудили итоги белорусско-сербского сотрудничества за прошедший период 2018 года, отметив положительную динамику политических контактов и парламентских связей, развитие торгового оборота между двумя странами", - сообщили в пресс-службе МИД.
Кроме того, достигнуты договоренности о продолжении совместной работы по повышению качества и практической отдачи от двусторонних проектов в различных областях сотрудничества.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4365 BYN
|2.424 BYN
|2.434 BYN
|USD
|2.1066 BYN
|2.107 BYN
|2.112 BYN
|RUB
|3.221 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN