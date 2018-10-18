18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Сербия отмечают развитие торгового оборота. Эта тема обсуждалась на рабочей встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с послом Сербии в Беларуси Велько Ковачевичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили итоги белорусско-сербского сотрудничества за прошедший период 2018 года, отметив положительную динамику политических контактов и парламентских связей, развитие торгового оборота между двумя странами", - сообщили в пресс-службе МИД.

Кроме того, достигнуты договоренности о продолжении совместной работы по повышению качества и практической отдачи от двусторонних проектов в различных областях сотрудничества.-0-