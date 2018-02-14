Беларусь и Турция могут достичь товарооборота в $1,5 млрд - Кобяков

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция могут достичь товарооборота в $1,5 млрд, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.
Товарооборот Беларуси и Турции за последние 10 лет увеличился более чем в 5 раз и по итогам 2017 года вплотную приблизился к отметке в $1 млрд. "Тем не менее, нам еще есть над чем работать", - отметил Андрей Кобяков.
При этом глава белорусского правительства считает важным, чтобы товарооборот был сбалансированным.
Сегодня на встрече премьер-министров обсуждаются перспективные направления активизации экономического взаимодействия между Беларусью и Турцией. "Надеюсь, что наши договоренности мотивируют деловые круги Беларуси и Турции на развитие более глубоких форм сотрудничества в области инвестиций и промышленной кооперации, тем более что у нас уже есть несколько наработок и идей", - добавил Андрей Кобяков.-0-
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