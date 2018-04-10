10 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина планируют в 2018 году создать СП по производству автокранов, сообщил сегодня журналистам заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко после торжественного открытия в Киеве выставки Made in Belarus, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем создать совместное предприятие - "Амкодора" и Дрогобычского завода автомобильных кранов. Думаю, в этом году мы откроем СП, и оно будет выпускать в первую очередь автокрановую технику, а также строительную и дорожную технику", - отметил замминистра. В перспективе планируется выйти с этой продукцией на рынки третьих стран.

Юрий Бровченко пояснил, что Украина планирует активнее развивать сотрудничество с Беларусью в такой отрасли, как машиностроение, создавать совместные предприятия. "Есть перспективы по медицине, переработке льна. В Украине раньше была достаточно неплохо развита переработка льна, но сейчас наблюдается спад. Мы видим, что совместными усилиями с Беларусью, которая достигла в этом высоких результатов, сможем развивать это направление", - сказал он.

Говоря о планах по увеличению товарооборота, замминистра заявил, что важно не снижать темпы. "Если мы не будем снижать темп в 20% в год - это будет очень позитивно", - констатировал он.

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма.

Выставка сопровождается деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества", которая прошла 10 апреля. В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-