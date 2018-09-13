13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан в ближайшие дни разработают дорожную карту сотрудничества. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей после переговоров глав государств в Ташкенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились, что буквально в течение нескольких дней будет подготовлена обширная дорожная карта нашего сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу, где будут указаны конкретные проекты, ответственные и источники финансирования", - сказал Владимир Макей.

По его словам, Узбекистан готов четко работать над расширением всестороннего взаимодействия. Александр Лукашенко поставил правительству задачи по разработке и реализации проектов в разных регионах Беларуси и Узбекистана. "Нам импонирует, как к этому относится узбекская сторона. Мы видим искренний интерес во всестороннем расширении и углублении торгово-экономического, политического и иного взаимодействия", - отметил министр.

"Атмосфера, которая была на заседаниях в узком и расширенном составах, говорит о том, что поставленные нашими руководителями задачи будут выполнены", - уверен Владимир Макей.-0-