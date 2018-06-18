18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Великобритания будут развивать сотрудничество в области деревообработки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Сегодня в концерне состоялась встреча представителей ряда британских компаний с руководством деревообрабатывающей отрасли Беларуси и представителями деревообрабатывающих и мебельных предприятий концерна "Беллесбумпром". Во время переговоров представители британских компаний выразили интерес к различным товарам из древесины. В частности, на рынке Великобритании востребованы мягкая и садовая мебель, малые архитектурные формы для усадеб, строительные конструкции, террасная доска и другие погонажные изделия. Есть интерес и к различным материалам и деталям для производства мебели, возможности поставлять готовые сборные комплекты мебели.

Председатель концерна Юрий Назаров отметил во время переговоров, что для белорусских деревообрабатывающих предприятий рынок Великобритании представляет большой интерес. "Мы видим здесь значительный потенциал. В прошлом году Великобритания только пиломатериалов импортировала на $2 млрд. Эту продукцию поставляют наши соседи из стран Балтии, Германии и Польши. В ряде случаев происхождение реализуемых в Великобританию товаров - из Беларуси. По большому счету, вы приобретаете белорусскую продукцию у посредников, мы же предлагаем работать напрямую - непосредственно с белорусскими производителями", - подчеркнул он.

"Это действительно так, - подтвердил директор британской компании Kullik & Rullmann AG Лоуренс Вебстер, - мы знаем, что продукция, которую мы покупаем, например, в Литве или Латвии, из белорусских материалов, и нас полностью устраивает ее качество. В то же время мы заинтересованы иметь прямые контакты здесь и работать непосредственно с белорусскими поставщиками. Поэтому мы используем этот визит для знакомства с белорусскими предприятиями и установления сотрудничества с ними".

Сразу после переговоров представители компаний направились на белорусские предприятия. Они ознакомятся с производством мебели в ЗАО "Молодечномебель", дверей и различных конструкций из древесины в ОАО "Стройдетали" (Вилейка). Запланировано также посещение производства ОАО "Борисовский ДОК", где производят детали для домов из клееного бруса, широкую линейку изделий из древесины, а также древесное топливо - пеллеты. С белорусским опытом ведения лесного хозяйства бизнесмены ознакомятся на базе Вилейского и Борисовского лесхозов.

По итогам посещений предприятий завтра, 19 июня, состоится контактно-кооперационная биржа, во время которой заинтересованные в сотрудничестве компании смогут достигнуть конкретных договоренностей и наметить совместные планы.

Визит деловых кругов Великобритании в Беларусь организован при содействии посольства Беларуси в этой стране и Федерации трейдеров товарами Великобритании в развитие договоренностей, достигнутых во время международной выставки Timber Expo-2017 в Бирмингеме, где впервые был представлен стенд белорусской деревообработки.-0-