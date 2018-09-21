21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь направит Br8,7 млрд на погашение и обслуживание госдолга в 2019 году. Об этом сообщила начальник главного управления бюджетной политики Министерства финансов Елена Печень в журнале "Финансы, учет, аудит", сообщает БЕЛТА.

"Всего в следующем году потребуется направить на погашение и обслуживание госдолга в эквиваленте Br8,7 млрд, в том числе на погашение - Br5,7 млрд, на обслуживание - Br3 млрд. Как и в предыдущие годы, долги будут обслуживаться за счет общих доходов бюджета", - отметила Елена Печень.

В будущем году сохранится действие выработанного в последние годы бюджетного правила: погашение части государственного долга за счет недолговых источников. Часть доходов республиканского бюджета, в том числе вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, в 2019 году будет направлена на погашение госдолга.-0-