Беларусь нацелена на более активное вовлечение регионов России во взаимодействие двух стран - Кобяков

28 марта, Санкт-Петербург /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь нацелена на более активное вовлечение регионов России во взаимодействие двух стран. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня в Санкт-Петербурге на 10-м заседании белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.
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