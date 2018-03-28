Беларусь нацелена на более активное вовлечение регионов России во взаимодействие двух стран - Кобяков

28 марта, Санкт-Петербург /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь нацелена на более активное вовлечение регионов России во взаимодействие двух стран. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня в Санкт-Петербурге на 10-м заседании белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

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Кобяков выразил соболезнования россиянам в связи с трагедией в Кемерово "Это ужасная трагедия, в которой погибли в том числе дети. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших", - добавил премьер-министр Беларуси.

Беларусь готова участвовать в развитии электробусных маршрутов в Санкт-Петербурге - Кобяков "Предлагаем взять на вооружение наши последние новинки - инновационный городской электротранспорт - электробусы", - сказал премьер-министр. Он напомнил, что опытный белорусский электробус уже прошел испытания в Санкт-Петербурге, получив хорошую оценку.

Беларусь предлагает Санкт-Петербургу укреплять промышленные кооперационные связи - Кобяков "На IV Форуме регионов Беларуси и России были продемонстрированы достижения производственной кооперации по оснащению карьерных самосвалов ОАО "БелАЗ" двигателями Санкт-Петербургского ПАО "Звезда", - напомнил Андрей Кобяков.