28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь отправила первую промышленную партию говядины в Китай, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"Несколько дней назад по железнодорожной ветке Шелкового пути отправился в Китай первый контейнер с мясом говядины. Это результат кропотливой работы чунцинской компании "Валоша" (Китай) и белорусских предприятий - ОАО "Могилевский мясокомбинат" и ООО "Велес-Мит". Кроме того, уже законтрактована и в ближайшее время отправится китайскому потребителю сборная партия молочного груза - сыры, глазированные сырки, пакетированное молоко и творожная паста. Также китайская компания "Валоша" готовится заключить контракты с белорусскими птицефабриками", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что организации Минсельхозпрода наращивают объемы экспорта мясо-молочной продукции в КНР благодаря достигнутым договоренностям и подписанным контрактам. В частности, благодаря участию белорусских молочных предприятий в международной выставке продуктов питания SIAL в Шанхае, был подписан ряд договоров. Например, щучинский завод ООО "Праймилк" и копыльский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" подписали контракты с сингапурской компанией "Глобал" на поставку сыворотки в Китай (по 500 т каждый). "И это не предел. Щучинцы уже отгрузили 200 т и планируют выйти до конца года на объем поставок в 2 тыс. т сухой сыворотки. Копыльский филиал завершит исполнение контракта до 1 сентября и планирует до конца текущего года выйти на уровень поставок в 1 тыс. т, как и ОАО "Пружанский молочный комбинат", который традиционно активно работает на этом рынке. Воложинский филиал минского ОАО "Гормолзавод №1" готовит на следующей неделе к отгрузке 200 т сыворотки", - отметил начальник главного управления ВЭД.

В январе-апреле 2018 года экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Китай составил $5,6 млн, или 133,2% к соответствующему периоду прошлого года. На китайский рынок поставлялись льноволокно, молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, крахмал, алкогольные напитки, шерсть и прочие товары. Наибольшую динамику роста показывают молочные товары (130% к аналогичному периоду прошлого года) и льноволокно (рост в 2,4 раза в натуральном выражении).-0-