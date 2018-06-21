21 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует начать поставки мяса птицы в Китай в III квартале 2018 года, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пять белорусских птицефабрик уже открыты для поставок мяса птицы в Китай. Беларусь планирует начать эти поставки в третьем квартале текущего года, идет предконтрактная работа. Но есть один нюанс: под сертификат попадает тушка, а это немного не тот товар, который популярен в Китае. Поэтому мы работаем над тем, чтобы дополнительно открыть поставки частей тушки и полуфабрикатов, а также субпродуктов. Думаю, в этом году мы этого добьемся", - сказал Алексей Богданов.

Для поставок в Китай открыты такие белорусские птицефабрики, как ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер".-0-