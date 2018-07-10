10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует расширить ассортимент поставляемой в Китай сельхозпродукции, сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем расширить ассортиментный перечень белорусской продовольственной продукции, которая поставляется в Китай. Приведу пример. Наши птицефабрики открыты для поставок тушки в Китай. Теперь мы ведем переговоры, чтобы можно было поставлять на китайский рынок полуфабрикаты, отдельные части тушки. В этом направлении мы будем работать и дальше", - сказал Игорь Брыло.

В Беларусь прибыла делегация представителей нескольких китайских молочных компаний. Сегодня в Минсельхозпроде состоялись переговоры о поставках белорусской молочной продукции в КНР. "К нам сегодня, в частности, прибыли представители компании Olam Shanghai Dairy. Она входит в топ-5 трейдеров молочных продуктов в мире и является дочерней структурой сингапурской корпорации Olam International Ltd., которая работает в 70 странах мира. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с этой компанией. Прибыли и представители других молочных компаний Китая. Они плодотворно проведут время в Беларуси, посетят наши предприятия - Слуцкий сыродельный комбинат, Березовский сыродельный комбинат, "Савушкин продукт", "Праймилк", "Беллакт", "Бабушкину крынку", "Милкавиту". Думаю, это поспособствует развитию нашего сотрудничества", - отметил замминистра.

Компания Olam Shanghai Dairy уже закупала белорусскую молочную продукцию. "Качество белорусской продукции очень хорошее. И цена нас тоже устраивает, - заявил директор по продажам китайской компании Су Юн. - Но требования к молочным продуктам в Беларуси и Китае несколько различаются, например по упаковке, и эти вопросы нужно урегулировать".

В настоящее время сертифицировано два белорусских мясокомбината, 47 молокоперерабатывающих предприятий и пять птицефабрик на право поставок продукции в КНР. Поставки мяса птицы планируется начать в ближайшее время.

По оперативной информации, экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Китай в январе-мае составил $14,8 млн и вырос к соответствующему периоду 2017 года в 3,4 раза. На китайский рынок Беларусь за пять месяцев экспортировала мясо КРС на сумму $175,2 тыс. (ранее не поставлялось), не сгущенное молоко и сливки на $460,2 тыс. (рост в 2,6 раза), сгущенное молоко и сливки на $6,3 млн (в 7,6 раза), молочную сыворотку на $2,6 млн (в 2,8 раза), льноволокно на $4,38 млн (в 2 раза).-0-