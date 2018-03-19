19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует увеличить поставки мебели в ЕС, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел.

Предприятия холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности (ОАО "Гомельдрев", ОАО "ФанДОК", ОАО "Речицадрев", ОАО "Могилевдрев", филиал ОАО "Мозырский ДОК" Ельская мебельная фабрика) приняли участие в международной выставке Meble Polska, которая прошла в Познани. Коллективный стенд Беларуси был организован Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен при поддержке посольства Беларуси в Польше. Активный интерес к продукции проявили представители многих европейских компаний, особое внимание было уделено мебели из массива.

"По итогам выставки можно сделать вывод, что событие подобного формата является хорошим инструментом продвижения мебели наших производителей на рынок Евросоюза", - отметил Михаил Панишев, представитель унитарного предприятия "БР-Консалт" - управляющей компании холдинга. Он также рассказал, что на выставке достигнуты договоренности о поставках мебельной продукции. В ближайшее время планируется приезд заказчиков в Беларусь для ознакомления с образцами мебели и производственными площадками предприятий. Ожидаются визиты деловых партнеров из Дании, Германии, Венгрии, Польши.

"Благодаря слаженной работе специалистов предприятий холдинга и Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен белорусская экспозиция была организована качественно, а само мероприятие прошло в формате активных деловых переговоров, - добавил Михаил Панишев. - Такое сотрудничество представляется перспективным, и холдинг планирует его продолжать".

Обсуждается участие в международных выставках в Китае и Латвии, а также в иных мероприятиях, которые позволят расширить географию экспорта белорусской мебели.-0-