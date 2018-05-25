25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Китаю выйти с инфраструктурными и промышленными проектами на рынки третьих стран. Об этом премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

"Полагаем, что серьезный и успешный опыт сотрудничества китайских и белорусских подрядных организаций - это великолепная основа для совместной реализации инфраструктурных и промышленных проектов в третьих странах, например на маршруте "Одного пояса и одного пути", - сказал Андрей Кобяков.

В Беларуси во взаимодействии с китайскими партнерами завершены 16 проектов, еще 16 на общую сумму примерно $8 млрд в стадии реализации. Все эти проекты характеризуются тесной кооперацией китайских и белорусских подрядчиков.

Андрей Кобяков подчеркнул, что Беларуси географически предопределено быть узловой платформой в реализации проектов китайской инициативы "Один пояс и один путь" в Евразийском регионе, важным транспортно-логистическим звеном. Поэтому практически с момента выдвижения председателем КНР Си Цзиньпином инициативы "Один пояс и один путь" формируются конкретные направления участия Беларуси в этом широкомасштабном проекте.

Образцовым примером воплощения идей инициативы "Один пояс и один путь" премьер-министр назвал Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

"Это не только площадка для компаний из Китая и Беларуси, но и международная платформа для бизнеса из стран Евразийского экономического союза и со всего мира. В настоящее время в парке зарегистрированы 34 резидента из различных стран. Именно подобные площадки должны стать драйверами экономического роста в перспективе, сосредоточив на своей территории инновационные производства, основанные на новых высоких технологиях, профессиональных кадрах", - считает Андрей Кобяков.-0-