Беларусь предлагает России восстановить товарооборот в $40 млрд

13 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предлагает закрепить в качестве стратегической задачи выход Беларуси и России на товарооборот в размере более $40 млрд. Об этом глава белорусского правительства заявил сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Закрепленный в 2017 году позитивный тренд к восстановлению экономического роста в наших странах нашел отражение в итогах двусторонней торговли. За прошлый год взаимный товарооборот увеличился на 23,5% и составил $32,4 млрд. Причем взаимный товарооборот более чем на 80% обеспечен платежами в национальных валютах, прежде всего, в российском рубле. Хорошо было бы, если бы весь взаимный товарооборот и в области ценообразоования формировался исключительно в национальных валютах - белорусских и российских рублях", - сказал Андрей Кобяков.

По его словам, сейчас важно приложить максимум усилий для закрепления тенденции роста взаимного товарооборота. "В качестве стратегической задачи предлагаю закрепить выход на ранее существовавший уровень товарооборота в объеме свыше $40 млрд", - отметил премьер-министр.

Сегодня первое заседание Совета Министров Союзного государства после выборов Президента России и формирования нового состава правительства. "Убежден, что нам удастся не только сохранить достигнутый уровень межправительственных отношений, но и поднять его на новую высоту, отвечающую современным требованиям и вызовам", - сказал Андрей Кобяков.

Итоги сегодняшнего заседания союзного Совмина станут предметом рассмотрения на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства. С учетом этого глава белорусского правительства предложил провести сегодня обзор двусторонних отношений не только в контексте констатации проблем, но и с позиций определения конкретных подходов к дальнейшим действиям.-0-