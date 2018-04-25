Беларусь представила свою продукцию на сельскохозяйственной выставке в Марокко

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представила свою продукцию и технологии на 13-й Международной выставке сельскохозяйственной продукции, техники, оборудования и технологий SIAM 2018, которая 24-28 апреля проходит в Мекнесе (Марокко), сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси, который выступает организатором национальной экспозиции на выставке.

SIAM является крупнейшей платформой для общения дистрибьюторов, производителей, инвесторов, представителей официальных структур арабских, европейских, африканских стран с партнерами из Марокко. В выставке принимают участие предприятия Министерства промышленности Беларуси (ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйскагромаш", ОАО "Лидсельмаш", ОАО "МАЗ", ОАО "Амкодор", ОАО "БМЗ"), предприятия концерна "Белнефтехим" (ОАО "Белшина", ОАО "Гродно Азот"), организации Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования.

Участие в выставке SIAM и сопутствующих специализированных конференциях и бизнес-форумах позволяет установить прямые деловые контакты с большинством марокканских компаний и организаций сельскохозяйственной области. Во время открытия выставки белорусскую экспозицию посетил наследный принц Королевства Марокко Мулай аль-Хасан. Особый интерес у посетителей выставки вызывают продукция ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", а также технологии в сфере сельского хозяйства, представленные НАН Беларуси.

Выставка SIAM проводится ежегодно с 2006 года и делится на два основных блока: международный и отраслевой. Мероприятие является крупнейшим выставочно-ярмарочным форумом сельскохозяйственной отрасли в регионе Магриба (Северо-Западная Африка), организуемым под патронажем короля Марокко Мохаммеда VI с его личным участием и при поддержке Министерства сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко. На выставке в этом году представлены более 20 стран, включая Беларусь, Германию, Италию, Бельгию, Турцию, Россию. Почетным гостем SIAM 2018 стала Голландия. Площадь экспозиции - более 181 тыс. кв.м. Количество посетителей - более 1 млн.-0-