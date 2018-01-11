Беларусь продолжит транзит нефтепродуктов через российские порты при экономической целесообразности

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжение транзита белорусских нефтепродуктов через российские порты возможно при экономической целесообразности, заявил в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.
"Продолжение транзита белорусских нефтепродуктов через российские порты возможно при условии экономической целесообразности. Если данное направление по величине транспортных издержек будет выгоднее или сопоставимо с прочими - мы будем только приветствовать возможность предложить покупателям поставки из различных портов Балтийского моря, включая российские", - сказал Андрей Рыбаков.
Транзит через более отдаленные порты - это запасной вариант, используемый в случае перебоев в поставках по более выгодным направлениям, отметил он.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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