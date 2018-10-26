Беларусь рассчитывает на новые контракты по поставкам техники в Судан - Румас

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает заключить новые контракты по поставкам техники в Судан, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с послом Судана в Беларуси Нуром аль-Даиемом Абд аль-Гадиром Хамадом аль-Ниелом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Судан поставлены первые партии тракторов, зерноуборочных комбайнов, сельскохозяйственной техники "Боруйскагромаша" и "Лидсельмаша", возобновлены поставки грузовых автомобилей МАЗ. Я хотел бы услышать от вас, как это техника работает в жарких условиях Судана. Сегодня ведутся переговоры о подготовке контракта на покупку дорожно-строительной техники "Амкодора", есть наработки по другим направлениям - мы сегодня должны их обсудить, чтобы понять, какие усилия нам надо приложить для заключения этих контрактов", - сказал Сергей Румас. Он также предложил обсудить, как продвигается проект по добыче золота в Судане.

Премьер-министр отметил, что президенты Беларуси и Судана поставили серьезные задачи правительствам по развитию торгово-экономических отношений. "У нас подписана дорожная карта, некоторые ее мероприятия уже выполняются. Мне хотелось бы обсудить сегодня с вами, что мы должны сделать еще, чтобы торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами развивалось более интенсивно", - добавил он.

Глава правительства выразил готовность обсудить предложения посла по развитию белорусско-суданских отношений. "Надеюсь, что во время вашей деятельности в Беларуси вы сможете убедиться в том, какой потенциал наша страна имеет в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре", - резюмировал Сергей Румас.

Нур аль-Даием Абд аль-Гадир Хамад аль-Ниел заявил, что премьер-министр Судана подтверждает готовность и намерение совместными усилиями развивать белорусско-суданские отношения, а также выражает удовлетворение ходом проработки новых контрактов и недавним заключением уже согласованных. Посол также от имени суданского правительства передал признательность за содействие Банка развития в финансировании совместных проектов.-0-