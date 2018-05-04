Беларусь рассчитывает на прямые китайские инвестиции в совместные проекты - Мясникович

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на прямые китайские инвестиции в совместные проекты, заявил сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с представителями ведущих СМИ Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам бы хотелось обратить внимание на необходимость прямых китайских инвестиций в совместные проекты", - отметил Михаил Мясникович. По его словам, это более прогрессивная форма работы, чем просто кредиты, и на это надо нацеливать бизнес-сообщество и деловые круги в целом.

Председатель Совета Республики подчеркнул, что сегодня важно от простой торговли переходить к масштабному инвестиционному сотрудничеству. И это может стать своего рода точкой невозврата в выходе отношений стран на новый уровень. "Мы полагаем, что это главная цель. Основное - делать совместный бизнес, создавать совместные компании как в Беларуси, так и в Китае, можно даже с резидентами из третьих стран", - считает он.

Хорошие примеры сотрудничества уже есть - это "БЕЛДЖИ", "Мидеа-Горизонт", "МАЗ - Зумлион", "Волат - Санцзянь". "Но надо прямо признать, что таких проектов мало. И мы видим задачу, чтобы их было больше, а для этого надо создавать соответствующие условия", - добавил Михаил Мясникович. Такие условия уже созданы в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", но в целом странам в этом плане надо двигаться более быстрыми темпами, считает он.

"Мне представляется, что нет оснований у китайских компаний осторожничать с приходом в Беларусь с масштабными проектами. Мы в первую очередь стремимся сделать все, чтобы все обязательства белорусской стороной выполнялись в полном объеме", - подчеркнул Михаил Мясникович. -0-