Беларусь рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Всемирным банком - Румас

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия с Всемирным банком, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с представителями банка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень приятно отметить тот высокий уровень сотрудничества, который сложился между Республикой Беларусь и Всемирным банком. Цифры говорят сами за себя: общий портфель проектов за все время оценивается в сумму более $1,7 млрд, в том числе проекты на $800 млн находятся в процессе реализации. Обновленный состав правительства намерен только развивать и приумножать тот уровень сотрудничества, который мы имеем. Правительство работает над обновленной программой действий. Для нас очень важно поддержать экономический рост Беларуси, сделать его устойчивым и динамичным. Ожидаем, что в текущем году темпы экономического роста будут ускоряться, в следующем году будут выше среднемировых, и для нас очень важно использовать это время для реализации имеющегося потенциала. Мы рассчитываем на тесное взаимодействие с Всемирным банком не только в части консультаций, но и финансовой поддержки банком экономических преобразований", - сказал Сергей Румас.

В Беларуси уделяется большое внимание развитию предпринимательства. "Мы рады, что Всемирный банк также поддерживает эти инициативы, - отметил премьер-министр. - Также важным для страны является сектор жилищно-коммунальных услуг, и мы также благодарны вам за то, что целый ряд крупных проектов реализуется в сфере ЖКХ. У нас сложились доверительные отношения, и правительство рассчитывает и дальше на Всемирный банк как на надежного партнера".

"У Всемирного банка налажено давнее сотрудничество с Беларусью. Мы намерены продолжать это тесное и доверительное взаимодействие", - заявила региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кристина Кахконен.-0-