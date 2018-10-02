Беларусь рассчитывает в 2018 году заработать на экспорте транспортных услуг $4 млрд

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает по итогам 2018 года заработать на экспорте транспортных услуг $4 млрд, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели, передает корреспондент БЕЛТА.

"По экспорту транспортных услуг, куда входят и доходы от транзита, мы преодолеем $4 млрд. Это будет больше, чем в прошлом году. Согласно статистике, за восемь месяцев нынешнего года есть рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил Анатолий Сивак.

Отвечая на вопросы журналистов, министр оценил также перспективы беспилотного транспорта в Беларуси. По его мнению, для стандартных перевозок будут в приоритете экономичные машины с хорошо подготовленными водителями, для работы в сложных условиях, в карьерах может быть востребована беспилотная техника. Планы по выпуску таких машин есть у БелАЗа.

Белорусская транспортная неделя проходит 2-4 октября на площадке Футбольного манежа в Минске. Она включает международную специализированную выставку "Транспорт и логистика", а также обширную деловую программу. Главной темой нынешнего форума определена стратегия развития транспортной инфраструктуры Беларуси и транспортно-логистических услуг на базе современных информационно-коммуникационных технологий.-0-