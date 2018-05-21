Беларусь рассмотрит возможность участия в строительстве жилья в Брянской области

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассмотрит возможность участия в строительстве жилья и объектов социальной инфраструктуры в Брянской области. Об этом шла речь на встрече министра архитектуры и строительства Беларуси Анатолия Черного и губернатора Брянской области России Александра Богомаза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.

На встрече в Брянске стороны обсудили перспективные направления для развития сотрудничества, среди них поставки белорусских стройматериалов, строительство мостов, жилья и объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, больниц и поликлиник). Шла речь также о создании универсальной среды при возведении жилых кварталов. Удачным было названо строительство в Гомеле жилого дома со встроенным детским садом.

Поводя итоги переговоров, Анатолий Черный отметил: "Рассмотрим возможность участия в ближайших тендерах. Обсудили возведение объектов соцкультбыта. Есть федеральная, областная программы по строительству жилья, детских садов с возможностью участия в торгах белорусских строителей на общих основаниях". Он также подчеркнул, что российские регионы, в том числе Брянская область, остаются для строительной отрасли Беларуси стратегическими партнерами.

"Мы уже убедились в порядочности белорусских строителей и в высоком качестве их работы. С удовольствием поработаем с вами еще", - отметил Александр Богомаз.

В 2017 году белорусские строительные организации поставили в Брянскую область продукции на сумму $160,4 млн, что на 27,6% больше, чем в 2016-м. В основе экспорта - оборудование и запчасти, стеновые материалы, строительные металлоконструкции, материалы строительные нерудные, конструкции и детали сборные железобетонные, цемент, минеральная вата и изделия из нее и т.д.-0-