Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 26 января 2018 года №68, сообщили БЕЛТА в белорусском правительстве.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $111,4 до $120,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $61,2 до $66 за 1 т, на товарные бензины - с $33,4 до $36 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $36 за 1 т (была $33,4). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они также были повышены.-0-