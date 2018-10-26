26 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 25 октября 2018 года №768, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $137,5 до $152 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $75,6 до $83,6 за 1 т, на товарные бензины - с $41,2 до $ 45,6 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $45,6 за 1 т (была $41,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 октября. Тогда они были также повышены.-0-