Беларусь в 2017 году стала для России четвертым торговым партнером в мире и первым в СНГ

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь по итогам 2017 года стала для России четвертым торговым партнером в мире и первым в СНГ. Об этом свидетельствуют статистические данные, представленные корреспонденту БЕЛТА в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ.
По сведениям российской таможни, белорусско-российский товарооборот в 2017 году (вместе с досчетами ФТС на неучтенные объемы взаимной торговли) составил $31 млрд 856,1 млн, что превышает показатель 2016 года на 24,3%. При этом белорусский экспорт в Россию увеличился на 20,5%, достигнув $12 млрд 471,5 млн. Импорт из России в Беларусь возрос на 26,8%, сложившись на уровне $19 млрд 384,6 млн.
В минувшем году по объему торговли с Россией Беларусь опередили только Китай, Германия и Нидерланды. Товарооборот России с Китаем составил $87 млрд (рост на 31,5%), Германией - $50 млрд (22,8%), Нидерландами - $39,5 млрд. (22,4%).
По итогам 2017 года Беларусь по уровню торговлю с Россией обогнала такие экономически развитые страны, как США, Канада, Япония, Франция, Великобритания, Италия, а также все государства СНГ.-0-
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