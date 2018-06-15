Беларусь в январе-апреле увеличила экспорт товаров в Великобританию более чем на 60%

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-апреле текущего года увеличила экспорт товаров в Великобританию на 61,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном центре маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси, который является одним из организаторов проходящего сегодня в Минске белорусско-британского торгово-экономического форума.

В январе-апреле текущего года товарооборот между двумя странами составил $1 230,2 млн, или 158,7% к январю-апрелю 2017 года. В том числе экспорт белорусских товаров составил $1 144,1 млн (161,6%), импорт - $86,1 млн (128%). Великобритания занимает второе место среди стран-инвесторов в экономику Беларуси с общим объемом инвестиций в $2,6 млрд в 2017 году.

Как отметил во время форума старший советник группы по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Великобритании Дмитрий Судас белорусско-британские торгово-экономические отношения активно развиваются в последние годы. Экспорт белорусской продукции в Великобританию в 2017 году пополнился 30 товарными позициями. "В основе экспорта нефтепродукты. Поставляются также металлопродукция, мебель, высокотехнологичное оборудование и т.д. В целом экспорт Беларуси в Великобританию насчитывает 200 товарных позиций", - добавил он.

"Белорусские предприятия понимают, что для выхода на высокодоходные рынки, каким является рынок Великобритании, нужно привлекать специалистов со знанием иностранных языков, которые активны в своей работе. Мы это видим, эта проблема решается", - подчеркнул Дмитрий Судас.

Большим сдерживающим фактором, по его словам, могут быть особенности британского рынка. "Этот рынок очень консервативный. Если у британской компании сложилась цепь поставок определенного товара из разных стран, то она сразу не поменяет одного поставщика на другого только из-за более низкой цены. Пройдет определенный период изучения. После этого, возможно, компания заключит контракт на поставку минимальной партии. При положительном результате после отработки всей схемы поставки могут быть увеличены объемы", - пояснил старший советник.

В белорусско-британском торгово-экономическом форуме участвуют около 130 представителей 70 белорусских предприятий и организаций. Вниманию руководителей и специалистов экспортных и маркетинговых служб представлена информация о прикладных аспектах помощи белорусским компаниям по выходу на высокодоходный британский рынок. Запланирован семинар-тренинг по организации экспорта белорусских товаров в Великобританию. Этот формат позволит получить информацию о том, как анализировать британский рынок и находить на нем надежных партнеров для совместного бизнеса.-0-