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Беларусь вводит лицензирование экспорта некоторых обработанных лесоматериалов за пределы ЕАЭС

Экономика 21.03.2018 | 09:29

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование экспорта обработанных лесоматериалов из твердолиственных пород (черновая мебельная заготовка, доска необработанная) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза лесоматериалов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 марта 2018 года №206, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно постановлению, концерн "Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов твердолиственных пород при наличии заключенного между концерном и организацией соглашения об условиях поставок лесоматериалов твердолиственных пород.

Данная мера является временной и не носит запретительный характер.

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер. Также МИД поручено проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятии постановления.

Основные пункты постановления вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.-0-

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Теги
деревообработка, ЕАЭС, лицензирование, экспорт
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