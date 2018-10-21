Беларусь выступает за активное развитие экономического взаимодействия в "Восточном партнерстве"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны "Восточного партнерства" должны больше внимания уделять экономическому взаимодействию. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

По словам дипломата, на прошедшей 15 октября в Люксембурге встрече глав МИД стран Евросоюза и "Восточного партнерства" обсуждалось в том числе и экономическое сотрудничество между государствами. Стороны констатировали, что им удалось выработать определенную программу взаимодействия в этой сфере.

"Мы обратили на это особое внимание, подчеркнув, что да, есть какие-то подвижки, но реального прогресса, который был бы заметен нашим обычным людям, нет, поэтому давайте больше внимания уделять именно тем программам, которые будут направлены на повышение благополучия наших народов, экономическое развитие. Экономика должна быть во главе угла. Об этом мы однозначно сказали", - отметил Владимир Макей.

Министр обратил внимание, что в следующем году инициативе "Восточное партнерство" исполнится десять лет, и за это время странам многого удалось достичь. "Как бы кто ни хотел, эта инициатива не превратилась в какую-то конфронтационную концепцию, направленную против третьих государств. И мы на закрытом заседании в очередной раз подчеркнули, что эта инициатива должна носить неконфронтационный характер, она должна быть направлена на сближение, объединение", - добавил глава белорусского МИД.

Владимир Макей провел в Люксембурге ряд переговоров. На них в том числе обсуждались возможные визиты Президента Беларуси в страны ЕС. "Есть вещи, на которые мы смотрим очень внимательно: какая тематика визита, будет ли конкретная польза или отдача от того или иного визита. Предложения, докладываются Президенту. Позиция главы белорусского государства всегда состоит в том, что нет смысла осуществлять визит ради визита. Визит должен принести конкретные дивиденды, результаты для страны и народа. И эти результаты должны быть осязаемы и значимы", - подчеркнул министр.-0-