25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в открытии совместных предприятий с Бразилией. Об этом заявил заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации Михаил Дашук сегодня на встрече с представителями евразийского департамента бразильского агентства по экспорту и инвестициям Apex-Brasil, сообщили БЕЛТА в НАИП.

"Наши страны имеют целый спектр направлений, который является основой для взаимоотношений. Беларусь и Бразилия успешно сотрудничают уже не первый год. Бразилия является одним из наших важнейших торговых партнеров в регионе Латинской Америки. И сегодня пришло время перейти к межстрановой производственной кооперации, в том числе к открытию совместных предприятий", - сказал Михаил Дашук.

Стороны обсудили актуальные направления и возможности инвестиционного сотрудничества между Бразилией и Беларусью, а также особенности ведения бизнеса в нашей стране.

На встрече представители Apex-Brasil подчеркнули, что Беларусь интересна бразильскому бизнесу с точки зрения выхода на рынок ЕАЭС. Кроме того, они отметили быстрый рост и развитие индустриального парка "Великий камень", который также посетили во время визита в Беларусь.

Apex-Brasil и НАИП договорились о дальнейшем взаимодействии и наметили шаги по вопросам развития инвестиционного сотрудничества.

В 2017 году белорусско-бразильский товарооборот превысил $0,5 млрд. Основу поставок Беларуси в Бразилию традиционно составляют калийные удобрения - 99% от общего объема. Кроме того, в Бразилию поставляются белорусские подшипники, льняные ткани, стекловолокно, азотные удобрения, шины, синтетические нити, посуда, станки и осветительное оборудование, стальная проволока. Основу бразильского импорта помимо сахара составляют полимеры этилена и пропилена, целлюлоза, красители, сельскохозяйственное оборудование и сельскохозяйственные машины.

Apex-Brasil - агентство по продвижению экспорта и инвестиций Бразилии, основанное в 2003 году правительством совместно с Министерство развития, промышленности и внешней торговли. Является государственной организацией, деятельность которой направлена на поддержку иностранных инвесторов, находящихся в поиске путей сотрудничества или расширения своей деятельности в Бразилии, а также бразильских компаний, выходящих на международный рынок. Apex-Brasil активно способствует продвижению бразильского экспорта: организует коммерческие миссии и переговоры, поддерживает бразильские компании, участвующие в крупных международных выставках, и иностранных покупателей. Основной миссией агентства является увеличение объема и диверсификации бразильского экспорта.-0-