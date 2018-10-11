Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Тульской областью в строительстве и промышленности

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Тульской областью в сфере строительства и промышленности. Об этом шла речь сегодня во время заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Тульской области России в концерне "Беллегпром", передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет плановая работа, мы выполняем все наши договоренности. Надеемся на рост объемов товарооборота к концу года, он должен достигнуть около $300 млн. Есть интересные предложения по развитию сотрудничества в сфере строительства. Нужно поговорить и о возможности поставок электробусов "Белкоммунмаш" в Тульскую область. Стоит вернуться также к таким нашим традициям, как проведение школьных ярмарок с белорусскими товарами в Тульской области. Есть предложения и по сотрудничеству наших музеев, образовательным программам", - сказал председатель рабочей группы с белорусской стороны, председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик.

Заместитель председателя правительства - министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что у российского региона и Беларуси есть большой потенциал для развития сотрудничества. "У нас есть результаты во всех сферах и возможность углубить взаимодействие по различным направлениям. Для нас очень важным блоком является сотрудничество в сфере сельского хозяйства и промышленности. Есть возможность взаимодействия не только в сфере торговли, но и в области производственной кооперации, туризма, культуры, науки", - добавил он.

Руководитель отделения посольства Беларуси в Смоленске Чеслав Шульга обратил внимание на высокий уровень сотрудничества Беларуси и Тульской области в сфере легкой промышленности. "Поставки, совместное производство, ярмарки - концерн "Беллегпром" использует все возможные варианты взаимодействия, - отметил он. - Нам нужно искать, в каких сферах сотрудничества мы можем прибавить. Нам есть куда двигаться, мы можем найти новые точки роста. У Беларуси очень интересный опыт сотрудничества с Калужской и Липецкой областями, возможно, нам стоит это использовать и в Тульской области". Белорусские строители активно работают в Калужской области, в этом году был введен в строй в Обнинске "Белорусский квартал". С Липецком развивается сотрудничество в области дорожного строительства.

В Тульскую область в этом году поставлялись белорусские лифты. Белорусская сторона готова продолжить экспорт данной группы товаров в регион и также заинтересована в более активном сотрудничестве в области поставок автобусов МАЗ.

Подписание протокола заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Тульской области России состоится во время V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве 12 октября. Протокол подпишут председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.-0-