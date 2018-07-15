"Беларуськалий" планирует построить новый рудник с учетом растущего спроса на хлоркалий

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беларуськалий" планирует строительство Дарасинского рудника для поддержания сырьевой базы третьего рудоуправления предприятия. Это следует из уведомления "Беларуськалия" о проведении общественных обсуждений проекта, сообщает БЕЛТА.

"В последние годы наблюдается тенденция ежегодного увеличения потребления хлористого калия. По долгосрочным прогнозам международных организаций по обеспечению населения продовольствием, спрос на калийные удобрения в мире будет постоянно увеличиваться. Учитывая эти обстоятельства, вопросы поддержания и развития рудной базы ОАО "Беларуськалий" являются наиболее значимыми и приоритетными", - отметили на предприятии.

Строительство новых шахтных стволов и других объектов Дарасинского рудника позволит обеспечить добычу до 8 млн т калийной руды в год.

На предприятии обратили внимание на социальный аспект: отработка запасов Дарасинского участка позволит на длительный период обеспечить занятость около 1 500 человек. Проект предусматривает строительство новых дорог и линий электропередачи, возможность газификации ближайших населенных пунктов.

Начало строительства намечено на 1 декабря 2018 года, общая продолжительность строительства составляет 108 месяцев. Расчетный проектный срок службы рудника - 38 лет.

ОАО "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений в мире. В состав предприятия входят 4 рудоуправления, вспомогательные и обслуживающие подразделения.-0-