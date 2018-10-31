"Белавиа" продолжит работу по снижению цен на билеты - Гусаров

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" намерена продолжить работу по снижению стоимости своих билетов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов, который был затронут журналистами, касался лоукост-компаний. В этой связи Анатолий Гусаров пояснил: "Мы никогда не сможем выйти на уровень лоукостеров, и мы к этому не стремимся. Но "Белавиа" все более и более внедряет гибридную модель". Пока "Белавиа" не планирует отказываться от бортового питания, перевозок багажа - того, что входит в стоимость билетов. "Мы, как классические авиакомпании, пока будем это использовать. Тем не менее будем активно работать по снижению цен на билеты", - заявил гендиректор.

По словам Анатолия Гусарова, неправильно надеяться на то, что лоукост-компании придут в Беларусь и дадут нам дешевые авиабилеты. "Это не панацея, которая решит все вопросы", - подчеркнул он. При этом Анатолий Гусаров согласен, что по определенным направлениям такие компании могли бы работать в Беларуси, правда, для этого "нужны мощные потоки". "У нас нет таких потоков, и есть всего несколько направлений, на которых сегодня могут работать лоукостеры: Москва, Киев, в летний период - Барселона, Тель-Авив, Ларнака", - сказал Анатолий Гусаров. Причем заинтересованность в организации таких полетов чаще озвучивает именно белорусская сторона, а не сами авиаперевозчики.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет регулярные рейсы в аэропорты 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer-175, четыре Embraer-195, четыре CRJ 100/200).-0-