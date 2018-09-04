БелАЗ поставит в Чили подземный самосвал

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ готовит к поставке в Чили подземный самосвал, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Горнодобытчики Чили серьезно заинтересовались подземной техникой ОАО "БелАЗ", - отметили в пресс-службе. - Согласно достигнутым договоренностям подземный самосвал МОАЗ-75290 грузоподъемностью 25 т готовится к отгрузке в одно из горнодобывающих предприятий латиноамериканской страны для дальнейшего прохождения эксплуатационных испытаний".

По информации пресс-службы, автомобиль обладает улучшенной маневренностью в стесненных условиях и делает минимальный радиус поворота. Обеспечено плавное движение машины, а также преодоление преград высотой до 200 мм без отрыва колес от опорной поверхности.

На самосвале установлен среднеоборотный дизельный двигатель Cummins жидкостного охлаждения с рядным расположением цилиндров, оснащаемые системами турбонаддува и промежуточного охлаждения наддувочного воздуха. Двигатель обладает повышенным запасом крутящего момента (20-25%) и отвечает современным международным требованиям по экологичности выхлопных газов. Он сертифицирован для работ в подземных условиях (MSHA), а также имеет официальное утверждение типа EUStage 3A,U.S. Tier 3.

Кроме того, большое внимание уделено созданию комфортных условий труда оператора. На машине установлена цельнометаллическая шумовиброизолированная кабина с улучшенным обзором фронта работ, оснащенная всеми необходимыми контрольно-измерительными приборами и системами, предупреждающими сигналами о возможности наступления аварийных ситуаций. Самосвал оборудован системами безопасности FOPS и ROPS, кондиционером, системой отопления и вентиляции. Оптимальные условия видимости достигаются за счет установки камер наружного наблюдения за рабочим процессом в передней и задней частях самосвала.

Как добавили в пресс-службе, чилийская сторона проявила заинтересованность в приобретении погрузочно-доставочных машин МОАЗ-4035 грузоподъемностью 7 т, МОАЗ-40550 грузоподъемностью 9 т и шахтного самосвала МОАЗ-65010.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - это промышленное производство карьерного и специализированного транспорта с использованием инновационных технологий. За 70-летнюю историю предприятия выпущено более 500 различных модификаций карьерных самосвалов и машин специального назначения, собрано 146 тысяч единиц техники, география поставок насчитывает 78 стран.-0-