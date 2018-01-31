БелАЗ проанализировал предложения о продаже техники за криптовалюту и продолжит изучать рынок

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" проанализировало предложения о продаже техники за криптовалюту и продолжит изучать рынок. Соответствующая информация размещена на сайте предприятия.

БелАЗ 10 января разместил информацию о том, что предприятие в период с 11 по 30 января рассматривает предложения о реализации своей продукции за криптовалюту.

"Все поступившие обращения были внимательно рассмотрены руководством предприятия, а также проанализированы аналитической, финансовой и экономической службами ОАО "БелАЗ". Также получены компетентные разъяснения со стороны банковских структур Беларуси, - говорится в сообщении. - В соответствии с законодательством страны проведение сделок между юрлицом и собственником криптовалют возможно при разработке регламентирующих документов, регулирующих порядок осуществления операций с использованием криптовалют, и появлении в Беларуси оператора криптоплатформ".

На БелАЗе заверили, что службы завода продолжают изучение рынка криптовалют. "Мы абсолютно открыты для общения и готовы ответить на все возникающие вопросы", - подчеркнули на предприятии.-0-