БелАЗ участвует в выставке "Уголь России и майнинг"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" участвует в XXV Международной выставке технологий горных разработок "Уголь России и майнинг", которая проходит с 5 по 8 июня в Новокузнецке Кемеровской области России. Об этом БЕЛТА сообщили на предприятии.

На открытой экспозиции представлен карьерный самосвал БелАЗ-75585 грузоподъемностью 90 т с электромеханической трансмиссией переменного тока. На период выставки палуба превратится в концертную площадку, на которой в исполнении кавер-группы прозвучат мировые хиты в джазовой и классической обработках, состоятся интерактивы и конкурсы с вручением фирменных призов. Будут проведены тематические мероприятия для студентов и дошкольников.

На стенде БелАЗа используются технологии виртуальной реальности. С помощью VR-шлема любой желающий может совершить тур по производственным площадям предприятия и увидеть, как изготавливают знаменитые самосвалы.

Намечена обширная деловая программа. Состоятся встречи и переговоры с бизнес-партнерами - ведущими горнодобывающими предприятиями Кузбасса и других регионов России.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях. По результатам 2017 года БелАЗ занимает вторую строчку в рейтинге производителей карьерной техники по объемам реализации карьерных самосвалов большой грузоподъемности.-0-