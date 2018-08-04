Белгидромет: картофель на полях в хорошем состоянии, но жара ухудшает условия для роста

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель на полях в хорошем состоянии, но жара ухудшает условия для роста клубней. Такие данные приводит Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

По последним данным агрометеорологических наблюдений, у картофеля почти повсеместно закончилось цветение, на некоторых наблюдаемых полях началось естественное увядание ботвы. Визуальные оценки состояния картофеля в основном хорошие, лишь отдельные метеостанции Витебской, Минской и Гомельской областей из-за повреждения посадок картофеля фитофторозом снизили оценки до удовлетворительных.

Средняя масса клубней под одним кустом на большинстве наблюдаемых полей превышает прошлогодние показатели. На конец июля средний вес клубней под одним кустом составлял в основном от 500 г до 970 г, на ранних посадках - килограмм и более, лишь местами в Гомельской и Витебской областях был меньше - около 400-460 г. Под одним кустом насчитывается от 10 до 19 клубней (метеостанция Высокое - 23 клубня). Преимущественно 30-50%, на некоторых участках - 60-65% клубней достигли нормального размера. Только по сведениям отдельных метеостанций нормального размера достигли 20% клубней и менее.

"В связи с установлением жаркой погоды в начале августа условия для роста клубней ухудшились. По последним данным наблюдений, средняя температура почвы на глубине 10 см на большей территории республики составляет 23-28 градусов тепла, что заметно выше оптимальной", - отметили в Белгидромете.-0-