"Белгоспищепром" предлагается наделить функциями единого регулятора на рынке алкогольной продукции

22 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусский государственный концерн пищевой промышленности предлагается наделить функциями единого регулятора на рынке алкогольной продукции. Такое предложение рассматривалось сегодня на совещании у Президента Беларуси о развитии ликеро-водочной отрасли, сообщил журналистам вице-премьер Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем, чтобы был единый регулятор. На сегодняшний день это одно из узких мест: у нас пять органов плюс облисполкомы занимаются регулированием. Один - лицензию, один - квоты, один - качество определяет. И мы вносим предложение, чтобы эту функцию выполнял концерн "Белгоспищепром" для всей отрасли. Это будет правильно", - заявил вице-премьер.

Михаил Русый отметил, что решение вновь обсудить на высшем уровне развитие ликеро-водочной отрасли было принято в том числе в плане контроля за выполнением того, о чем договорились на подобном совещании три года назад. Кроме того, появились предложений по усилению ряда подходов. В целом же решения 2015 года, по мнению вице-премьера, сыграли позитивную роль: государственные предприятия стали работать прибыльно, увеличили объем поставки на экспорт, равно как и предприятия частной формы собственности.

"Будем работать над усилением роли государства в таких функциях, как квота на внутренний рынок и свобода на экспорт, цена на массовые виды водок (входная плюс единая торговая наценка и, соответственно, цена в рознице) и контроль за качеством", - сказал он.

Главой государства поставлена задача до нового года выработать механизмы и шаги, которые бы позволили урегулировать и выравнять условия работы в отрасли как для государственных, так и частных предприятий.-0-