28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Унитарное предприятие "Белкоммунмаш" рассматривает возможность поставки электробусов в Тегеран. Об этом и других вопросах сотрудничества шла речь на встрече председателя Мингорисполкома Андрея Шорца с послом Ирана Мостафой Овейси в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе городской мэрии.

Минск и Тегеран являются городами-побратимами, и накануне праздников посол Ирана встретился с мэром Минска для обмена поздравительными письмами. А также был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества и расширения связей между двумя столицами: от экономики и инвестиций до культуры и экологии.

В Тегеране есть проблема загрязнения воздуха транспортом, поэтому городу интересен опыт белорусской столицы в части управления и развития общественного транспорта, контроля за загрязнением окружающей среды. Мэрия Тегерана заинтересована в использовании электробусов предприятия "Белкоммунмаш" для уменьшения загрязнения воздуха, а Минск в свою очередь подтвердил свою готовность обеспечить поставки техники.-0-