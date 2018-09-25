Белкоопсоюз не планирует закрывать убыточные магазины на селе

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз не намерен закрывать убыточные магазины на селе, сообщил сегодня в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, сообщает БЕЛТА.

"Мы решили, что за счет других вопросов, прибыльных, будем содержать такие торговые точки. Их 2 тыс., одновременно их закрыть неправильно. В этом заключается одна из социальных функций потребкооперации. Там работают 2 тыс. человек. Закрыть - самое простое решение. А что дальше? Убрать магазин - и деревни не станет", - отметил Валерий Иванов. Он добавил, что в некоторых случаях непопулярные решения по согласованию с местными властями все же принимаются. В целом отрасль сделать рентабельной сложно.

По словам Валерия Иванова, важно обеспечить качественное обслуживание сельских жителей, и в этом направлении многое делается. "Белкоопсоюз намерен приблизить уровень торговли на селе к городскому. Начнутся преобразования в системе потребкооперации с районных центров и агрогородков, затем новые подходы внедрят и в других населенных пунктах. На это потребуется два года. Потребкооперации быть. Через некоторое время проведем проверку. Качество услуг, их количество и стоимость - над этим нужно работать", - сказал он.

Кроме того, в течение пяти лет планируется обновить автопарк. На смену автолавкам придут передвижные магазины-павильоны. Уже несколько таких машин на балансе организации есть.

В структуре розничного товарооборота потребкооперация занимает 6%, раньше - 30%. "Но это не значит, что ухудшилось обслуживание населения. В условиях конкуренции появляются лучшие предложения от частных структур, сетей. Это стимул для нас к хорошей работе", - сказал председатель правления Белкоопсоюза.

Он считает необоснованным мнение, что в системе потребкооперации цены выше, чем у частных структур. "Такого нет. Цены не выше, чем в любой другой сети, а в подавляющем большинстве случаев ниже. Мы применяем торговую надбавку 23%, а в целом по стране - около 30%. Наши торговые точки еще выполняют функцию заготовителя (ни один частник не может предложить эту услугу). Кроме того, у Белкоопсоюза насчитывается около 1 тыс. точек общественного питания", - подчеркнул Валерий Иванов.-0-