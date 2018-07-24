Белкоопсоюз увеличил заготовку черники в 6 раз

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз уже закупил 1,6 тыс. т черники, что в 6 раз больше, чем за весь прошлый год, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надеюсь, черника продержится до августа, и данные объемы будут увеличены, - сказала Оксана Скиндер. - Что касается косточковых культур - черешни, вишни, алычи, то их заготовка только стартовала. Но при этом заготовлено уже 156 т - в 1,3 раза больше, чем в минувшем году. Садовой земляники закуплено 1070 т (111% к 2017 году), в том числе товарной - 590 т (в 1,4 раза больше). Красной и черной смородины закупили 1113 т (120%), малины - 25 т (110%), крыжовника - 30 т (в 10,8 раза больше)".

Кроме того, Белкоопсоюз сейчас закупает и реализует населению грибы, молодой картофель, капусту, огурцы, томаты. "Что касается ценообразования на закупаемые виды сезонной продукции, главную роль в этом по культурным ягодам играют перерабатывающие предприятия. Что касается дикорастущих ягод, то с каждым годом конкуренция в Беларуси по закупке этой ягоды становится все больше и больше, так что здесь играет важную роль состояние внутреннего рынка. Также определяющим фактором являются экспортные цены - потребность внешнего рынка в белорусской ягоде", - отметила начальник управления.

В нынешнем сезоне в Беларуси работает 750 приемозаготовительных пунктов. Закупки ведутся также в более чем 5 тыс. магазинов как в райцентрах, так и в сельских населенных пунктах. В каждом районе работают от 3 до 10 мобильных внештатных заготовителей. На сборе, вывозе, доставке продукции задействовано около 600 единиц автотранспорта.

В системе потребкооперации работают 297 холодильных установок общим объемом 6,4 тыс. т для хранения заготовленной продукции. Также работают две линии шоковой заморозки. Уже заморожено 112 т земляники, 132 т черной смородины, около 700 т черники.

Ежегодно Белкоопсюз закупает сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, вторичных видов сырья на Br250-300 млн. Удельный вес закупок у населения - 70-80%. Населению за закупаемую продукцию и сырье ежегодно выплачивается более $70 млн.-0-