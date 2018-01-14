"Беллегпром" и представители МСП заинтересованы в налаживании механизмов взаимовыгодных отношений

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" и представители малого и среднего предпринимательства (МСП) заинтересованы в налаживании механизмов взаимовыгодных отношений. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи организаций легкой промышленности, входящих в состав концерна, с представителями МСП, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт "Беллегпрома".

Во встрече приняли участие представители облисполкомов, бизнес-союзов, малого и среднего предпринимательства. "В первую очередь хотелось услышать предложения и пожелания со стороны предпринимателей в части взаимовыгодного сотрудничества для успешной реализации на внутреннем рынке отечественных товаров легкой промышленности", - рассказали в "Беллегпроме".

Там отметили, что усилению взаимодействия между предприятиями концерна и субъектами предпринимательства в части реализации на внутреннем рынке товаров легкой промышленности отечественного производства будет способствовать декрет №7 "О развитии предпринимательства".

О работе предприятий легкой промышленности в части производства, реализации выпускаемых потребительских товаров и повышения конкурентоспособности товаров легкой промышленности выступили заместитель председателя концерна "Беллегпром" Александр Яковчиц, генеральный директор ОАО "Полесье" Татьяна Лугина, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "Камволь" Юлия Гринчик; со стороны бизнеса - председатель ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" Владимир Карягин, заместитель председателя бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. проф. М.С. Кунявского Николай Стриж, руководитель ассоциации франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг" Ольга Леонтьева, заместитель генерального директора ОО "Белорусский союз предпринимателей" Татьяна Хамулькина.

"Вопрос либерализации бизнеса сегодня актуален, и предприятия легкой промышленности заинтересованы в тесном сотрудничестве. Вопрос стоит в отработке и налаживании механизмов взаимовыгодных отношений", - заверили в "Беллегпроме".

В настоящее время предприятия "Беллегпрома" более 50% своей продукции поставляют в 62 страны мира, что свидетельствует о наличии спроса на продукцию легкой промышленности отечественного производства. Это обусловлено завершением работ по модернизации и техперевооружению целого ряда предприятий, что поспособствует повышению конкурентоспособности выпускаемой ими продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

"Однако легкая промышленность одна из наиболее чувствительных к внешнему влиянию отраслей, в связи с чем при производстве текстильных, трикотажных, швейных изделий и обуви велики финансовые риски по причинам, не зависящим от производителей продукции. Сегодня остро стоит проблема товаропродвижения на внутреннем и внешнем рынках, организации работают в условиях жесткой конкуренции", - констатировали в "Беллегпроме".-0-