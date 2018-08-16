"Беллесбумпром" в I полугодии увеличил выпуск импортозамещающей продукции на 24,4%

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-июне увеличили объемы производства импортозамещающей продукции до $245,93 млн, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

Выпуск продукции осуществлялся по 38 товарным позициям. К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились в стране в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. В частности, это сульфатная беленая целлюлоза, которую в текущем году в режиме пробного производства выпустил Светлогорский ЦКК. В числе импортозамещающих товаров бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др.

Импортозамещающими являются также товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или другим программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.

Предприятия концерна рассчитывают за год произвести импортозамещающей продукции на $400 млн.-0-