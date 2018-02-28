28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" реализует арктическое дизтопливо на 241 АЗС по всей стране, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"На 241 АЗС сети концерна "Белнефтехим" (РУП "ПО "Белоруснефть") реализуется дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2, "Арктика"). В Минске заправиться "арктикой", которая работает при температурах до минус 32 градусов, можно на 30 АЗС", - пояснили в пресс-службе.

Карта сети АЗС "Белоруснефть" доступна онлайн.

Как сообщали в Белгидромете, температура воздуха 1 марта ночью составит 13-19 градусов ниже нуля, по югу мороз ожидается слабее - там будет 11-12 градусов. Днем будет в пределах от 7 до 12 градусов. В пятницу, 2 марта, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит 10-16 мороза, местами при прояснениях воздух охладится до 17-20 градусов. Днем ожидается минус 5-11 градусов.

Концерн "Белнефтехим" - один из крупнейших промышленных комплексов Беларуси. Он создан в апреле 1997 года и объединяет предприятия и организации по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках.-0-