"Белнефтехим" считает целесообразным сравнять в Беларуси цены на топливо с российскими

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" считает целесообразным привести цены на автомобильное топливо в Беларуси к паритету с ценами российского рынка. Об этом заявил в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Он отметил, что в августе-декабре 2017 года на рынке нефти и нефтепродуктов произошли значительные изменения, влияющие на эффективность работы белорусских НПЗ. В декабре 2017-го средние мировые котировки нефти составили $63,9 за 1 баррель и на 25,8% превысили уровень котировок августа 2017 года ($50,8 за 1 баррель).

"Увеличение стоимости сырья неизбежно приводит к увеличению цены готового продукта. С учетом высокого удельного веса стоимости нефти в себестоимости производства нефтепродуктов (более 80%) для компенсации потерь НПЗ от роста котировок нефти за указанный период цены на нефтепродукты необходимо увеличить на 23%", - отметил Андрей Рыбаков.

Кроме того, в 2018 году запланирован поэтапный рост ставок акцизов на моторное топливо на 10%, что также ухудшит экономическую эффективность работы НПЗ и потребует компенсации потерь путем увеличения цен на топливо, обратил внимание он.

В настоящее время розничные цены на моторное топливо в Беларуси ниже цен на АЗС в сопредельных регионах России (по бензинам - до 15%, дизельному топливу - до 11%). Цены на украинском рынке выше на 48-68%, чем в Беларуси, на рынке стран Балтии и Польши - на 101-129% в зависимости от вида топлива.

"Рентабельность производства и реализации моторного топлива на внутреннем рынке Беларуси стала отрицательной. Чтобы белорусский потребитель и далее получал качественные бензины и дизельное топливо отечественных НПЗ, необходимо обеспечить их прибыльную работу и достаточное финансирование завершения модернизации заводов, направленной на увеличение выхода светлых нефтепродуктов. В данных условиях концерн считает необходимым как минимум привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка. Все возможные меры внутреннего характера для сокращения затрат НПЗ предприняты", - сказал зампредседателя "Белнефтехима".

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