"Белоруснефть" к 2024 году создаст разветвленную сеть зарядных станций для электромобилей

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" стала государственным оператором по созданию в Беларуси зарядной сети для электромобилей, к 2024 году компания сформирует на территории страны разветвленную электрозарядную сеть. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании, комментируя указ "О стимулировании использования электромобилей".

Став госоператором по созданию зарядной сети для электромобилей, "Белоруснефть" берет на себя обязательства по созданию инфраструктуры для электромобилей, которая позволит владельцам электрокаров беспрепятственно обеспечить их зарядку и нормальную эксплуатацию, пояснили в пресс-службе.

"Уже к концу 2018 года сеть электрозарядок "Белоруснефти" увеличится до 100 станций. Более 40 из них появятся в столице. В 2019 году владельцы электромобилей смогут беспрепятственно пересекать территорию Беларуси по всем направлениями основных автомагистралей, а к 2024 году компания покроет страну разветвленной электрозарядной сетью, обеспечив транзит электротранспорта по белорусским дорогам", - отметили в пресс-службе. Сегодня сеть электрозарядных станций "Белоруснефти" насчитывает 18 ЭЗС.

Заместитель генерального директора по строительству, общим вопросам и идеологической работе "Белоруснефти" Андрей Котик напомнил, что электрозарядной темой компания занялась в 2012 году, когда электрокары только начинали набирать популярность. "Решение работать в этом направлении для нас выглядит очень логичным - мы позиционируем себя как энергетическая компания, которая занимается не только добычей нефти и нефтесервисом, но и производством электроэнергии. Поэтому создание инфраструктуры для электротранспорта отлично вписывается в этот вид деятельности. Кроме того, имея разветвленную сеть автозаправочных станций, компания использует АЗС как площадку для предоставления новой услуги - заправке электромобилей. С учетом специфики этого направления зарядные станции также будут размещаться вблизи торговых и бизнес-центров, культурных и спортивных объектов, тем самым обеспечивая удобство в использовании для клиента", - рассказал Андрей Котик.

Как сообщалось, в указе "О стимулировании использования электромобилей" предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также создание зарядной и сервисной инфраструктуры.-0-