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"Белоруснефть" планирует увеличить объем разведки нефти на 60%

Экономика 27.08.2018 | 16:04
Фото Pixabay
Фото Pixabay

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" по итогам 2018 года планирует увеличить на 60% по сравнению с прошлым годом уровень поисково-разведочного бурения. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора объединения Петр Повжик во время пресс-тура в Центр обработки, исследования и хранения керна, передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Повжик отметил, что предприятие ежегодно наращивает объемы геолого-разведочных работ. "В этом году ожидаем, что метраж проходки при поисково-разведочных работах будет увеличен на 60% по сравнению с 2017-м - с 15 тыс. до 25 тыс. погонных метров. Задача 2019 года - нарастить метраж поисково-разведочного бурения до 32-33 тыс. погонных метров", - подчеркнул заместитель генерального директора.

Впервые в этом году на предприятии поставлена еще одна амбициозная задача: компенсировать на 100% уровень годовой добычи нефти за счет прироста запасов - это 1 млн 670 тыс. т. В прошлом году удалось выйти по этому показателю на 85%.

Реализовать задачи помогает Центр обработки, исследования и хранения керна. В данном центре геологи, литологи изучают керн, период осадконакопления и осадкообразрования, дают оценку перспектив добычного потенциала того или иного объекта. "На основе результатов исследований формируется стратегическая программа геолого-добычных работ по Припятскому прогибу, - пояснил Петр Повжик. - Полученные данные используются при подготовке структур для бурения новых скважин, для увеличения метража поисково-разведочного бурения и т.д.".

Имеющееся на вооружении современное оборудование, оснащение лабораторий центра, а также квалифицированный персонал позволяют "Белоруснефти" развивать и экспорт услуг, в первую очередь, в такие страны, как Россия, Украина и др.

Центр обработки, исследования и хранения керна начал свою работу в 2015 году. Сегодня здесь представлены образцы пород, полученных за последние 50 лет при нефтепоисковых геологоразведочных работах, - это около 34 тыс. м керна, добытого из 1 450 пробуренных в Беларуси скважин на глубине до 7 км.-0-

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