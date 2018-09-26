Белорусская делегация примет участие в генассамблее Международной организации по стандартизации

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация примет участие в 41-й Генеральной ассамблее Международной организации по стандартизации (ISO), которая пройдет в Женеве 27-28 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Во время генассамблеи ISO будет обсуждаться роль стандартов в международной торговле, инновации и технологии в их разработке, вопросы взаимодействия органов по стандартизации с политиками и правительствами, а также международные стандарты, направленные на реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Делегацию Беларуси возглавит первый заместитель председателя Госстандарта Валентин Татарицкий. Запланированы двухсторонние встречи и переговоры, на которых будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества в области стандартизации.

Беларусь является полноправным членом ISO с 1993 года и принимает участие в 173 технических комитетах и подкомитетах ISO, в том числе в качестве активного участника - в 26, наблюдателя - в 147 технических комитетах и подкомитетах. На проводимых ежегодно генеральных ассамблеях ISO, в которых принимают участие представители национальных органов по стандартизации (сегодня членами ISO являются представители 162 стран), обсуждаются не только механизмы совершенствования стандартизации и ее влияния на развитие международной торговли, но и предоставляется возможность информировать о происходящих в стране изменениях, обмениваться опытом.-0-